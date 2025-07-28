شارك النجم البرتغالي جواو فيليكس بتدريبات فريق النصر السعودي اليوم الإثنين رغم عدم إعلان الأخير الصفقة بصورة رسمية.

وظهر فيليكس وهو يجاور مواطنه كريستيانو رونالدو خلال الحصة التدريبية المقامة بمعسكر النصر المقام بدولة النمسا.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية عبر تقرير لها اليوم أن النصر قد أتم إجراءات التعاقد مع جواو فيليكس صاحب الـ 25 عامًا لمدة موسمين قادمًا من صفوف تشيلسي ولكن لم يعلن عن الصفقة؛ لانتظاره إتمام بعض الإجراءات الروتينية لكن التعاقد حُسِم يوم أمس الأحد.

جواو فيليكس كان قد انضم لصفوف تشيلسي خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2024/25 قادمًا من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني ثم خرج على سبيل الإعارة لنادي ميلان.

وشارك المهاجم البرتغالي الدولي خلال الموسم الماضي بـ 41 مباراة سجل خلالها 10 أهداف وصنع 3 .

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