"لا نتحرك".. رسالة مؤثرة من جوارديولا دعما لـ الشعب الفلسطيني

كتب - يوسف محمد:

وجه الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، رسالة إلى كافة شعوب العالم وليس جماهير كرة القدم فقط، بشأن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني خلال الفترة الماضية، من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال جوارديولا، في تصريحات نقلتها صحيفة "GQ Hype": "ما يحدث في فلسطين دليل على غياب الإنسانية لدينا جميعا، على الرغم من أنني أعلم أن البشر لديهم جزء كبير من الإنسانية".

وأضاف: "نحن نلعب كرة القدم بشكل طبيعي، ولا نتحرك بشكل إيجابي تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من مآسي".

وتابع: "على الرغم من وجود وسائل الإعلام وانتشار كل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني على شاشات التليفزيون، لكننا لا نتحرك أيضًا لحل الأزمة".

واختتم جوارديولا تصريحاته: "الحرب العالمية الأولى والثانية حدثت في الماضي، لكنها كانت مخفية ولم تصل الحقيقة كاملة إلى الناس، بسبب عدم توافر وسائل التواصل، ولكننا نرى ما يحدث في فلسطين حاليا على شاشات التليفزيون".

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