ما هو معبد "إيكوين" الياباني الذي خضع به صلاح لجلسة تأمل؟ (صور)

زار فريق ليفربول اليوم الإثنين معبد إيكوين الشهير بالعاصمة اليابانية طوكيو بعد ساعات من وصولهم للمحطة الثانية من جولتهم الخارجية.

وخضع اللاعبون بما فيهم محمد صلاح لجلسة تأمل خاصة بالمعبد في أجواء هادئة ضمن برنامجهم التحضيري قبل العودة للتدريبات الجماعية مرة أخرى.

ما هو معبد "إيكوين" الياباني؟

معبد إيكوين هو معبد بوذي يقع في حي ريوغوكو بمدينة طوكيو، اليابان ويتبع طائفة جودو شينشو بعد حريق مهيب في طوكيو (حريق مييره-ناكاساكايا) عام 1657 والذي أودى بحياة أكثر من 100,000 شخص. بُني المعبد لإحياء ذكرى الضحايا كما تم دفن رماد العديد من الضحايا بأرضه.

المعبد الذي يُعرف كذلك باسم "معبد الصلاة من أجل السلام" يعتبر مركزًا لإقامة مراسم تكريم الموتى من لاعبي السومو، كما يستضيف فعاليات متعلقة بهذه الرياضة التقليدية.

ويُقام في المعبد مراسم تأمل وصلوات بوذية تقليدية، ويُستخدم المعبد أيضًا في إقامة مراسم تأبين جماعية للأرواح التي لم يطالب بها أحد، مما يعكس دوره الاجتماعي والروحي في المجتمع.

وكان فريق ليفربول قد أنهى محطته الأولى الخارجية في مدينة هونج كونج الصينية حيث خسر برباعية مقابل هدفين على يد نظيره ميلان على أن ينتظره ودية ثانية أمام نظيره يوكوهاما مارينوس الياباني يوم الأربعاء المقبل في محطته الثانية.

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