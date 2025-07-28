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منتخب مصر يقع في المجموعة الثانية لكأس الخليج للشباب

04:10 م الإثنين 28 يوليه 2025

أحمد الكأس 1

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كتب - محمد القرش:

أسفرت قرعة بطولة كأس الخليج تحت 20 عاماً التي أقيمت اليوم الإثنين بمدينة أبها السعودية عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية مع منتخبات العراق وسلطنة غُمان والبحرين.

وجاء المنتخب السعودي صاحب الضيافة على رأس المجموعة الأولى بجانب الثلاثي قطر والكويت واليمن.

وتقام البطولة بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 9 سبتمبر القادمين.

ويشارك منتخب مصر للناشئين في البطولة بقيادة المدير الفني أحمد "الكأس" ضمن برنامج إعداده للمشاركة في نهائيات كأس العالم تحت 17 سنة التي تقام في ضيافة قطر خلال الفترة من 3 حتى 27 نوفمبر هذا العام.

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