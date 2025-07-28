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جلسة تأمل لصلاح.. فريق ليفربول يزور معبد إيكوين في طوكيو (صور)

02:28 م الإثنين 28 يوليه 2025
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    فريق ليفربول بمعبد إيكوين في طوكيو (7)
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    نونيز بمعبد إيكوين في طوكيو
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    فريق ليفربول بمعبد إيكوين في طوكيو (2)
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    فريق ليفربول بمعبد إيكوين في طوكيو (3)
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    فريق ليفربول بمعبد إيكوين في طوكيو (4)
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    فريق ليفربول بمعبد إيكوين في طوكيو (1)
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    فريق ليفربول بمعبد إيكوين في طوكيو (5)
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    صلاح بمعبد إيكوين في طوكيو
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كتب - محمد القرش:

قام فريق ليفربول بزيارة معبد إيكوين في طوكيو، حيث وصلوا مساء أمس الأحد لبدء المرحلة الثانية من رحلتهم في قارة آسيا.

وحضر فريق ليفربول جلسة تأمل مصممة خصيصًا لهم، بعد سماع بعض الإرشادات من قبل الراهب.

وبدأت رحلة ليفربول في آسيا استعدادا للموسم الجديد 2025/26، بمدينة هونج كونج.

وخلال المباراة الودية، خسر الريدز أمام إي سي ميلان برباعية مقابل هدفين، قبل أن يواجه فريق يوكوهاما مارينوس يوم 30 يوليو على ملعب نيسان في اليابان.

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