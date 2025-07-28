الأهلي أم السعودية؟.. تقارير تكشف وجهة أحمد حسن كوكا المقبلة

كتب - محمد القرش:

أعلن نادي لوهافر الفرنسي عن رحيل المهاجم المصري أحمد حسن كوكا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت عدد من التقارير الصحفية أشارت إلى تفاوض الأهلي المصري مع كوكا من أجل عودته لقيادة هجوم المارد الأحمر، وأخرى ذكرت أن هناك مفاوضات من الدوري السعودي لضم اللاعب الدولي.

ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودي، فإن كوكا وصل إلى معسكر فريق الاتفاق أمس الأحد.

وأوضحت الصحيفة أن المهاجم المصري سيخضع للكشف الطبي تمهيدا لانضمامه للفريق السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وساهم اللاعب صاحب الـ 32 عاما في 164 هدفا (سجل 131 هدفا، وقدم 33 تمريرة حاسمة) خلال 406 مباراة "23836 دقيقة" خلال مسيرته الكروية.

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