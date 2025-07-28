وظيفة مدافعي كرة القدم هي الدفاع عن مرماهم ببسالة ومنع هجمات الخصوم، لكن بعضهم كتب اسمه في تاريخ كرة القدم بعدد الأهداف التي سجلها.

وفي قائمة أكثر المدافعين تسجيلا للأهداف في تاريخ كرة القدم، جاء رونالد كومان في الصدارة برصيد 253 هدفا، بينما حل دانيال باساريلا وصيفا برصيد 175 هدفا.

أكثر 5 مدافعين تسجيلا للأهداف

1. رونالد كومان - 253 هدفا

2. دانيال باساريلا - 175 هدفا

3. فيرناندو هييرو - 163 هدفا

4. لوران بلان - 153 هدفا

5. سيرخيو راموس - 140 هدفا