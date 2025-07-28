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أغلى 10 لاعبين أفارقة في الدوري الإنجليزي عبر التاريخ

09:00 ص الإثنين 28 يوليه 2025
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    عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي من مباراة الهلال
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    عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي من مباراة الهلال
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    رياض محرز
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    أوباميانج
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    محمد قدوس بقميص توتنهام (2)
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    نابي كيتا لاعب ليفربول
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    إندرية أونانا (1)
  • عرض 10 صورة
    أندريه أونانا
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    توماس بارتي
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انضم بريان مبيومو اللاعب الجديد لنادي مانشستر يونايتد لقائمة أغلى 10 لاعبين أفارقة في الدوري الإنجليزي عبر التاريخ.

وتصدر نيكولاس بيبي القائمة عندما انتقل من ليل الفرنسي إلى أرسنال في عام 2019، بصفقة بلغت قيمتها 80 مليون يورو.

أغلى 10 لاعبين أفارقة في الدوري الإنجليزي

1. نيكولاس بيبي - 80 مليون يورو

2. بريان مبيومو - 75 مليون يورو

3. عمر مرموش - 75 مليون يورو

4. رياض محرز - 68 مليون يورو

5. أوباميانج - 64 مليون يورو

6. محمد قدوس - 64 مليون يورو

7. نابي كيتا - 60 مليون يورو

8. وان بيساكا - 60 مليون يورو

9. أونانا - 50 مليون يورو

10. توماس بارتي - 50 مليون يورو

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أغلى 10 لاعبين أفارقة الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد بريان مبيومو عمر مرموش رياض محرز
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