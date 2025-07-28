انضم بريان مبيومو اللاعب الجديد لنادي مانشستر يونايتد لقائمة أغلى 10 لاعبين أفارقة في الدوري الإنجليزي عبر التاريخ.

وتصدر نيكولاس بيبي القائمة عندما انتقل من ليل الفرنسي إلى أرسنال في عام 2019، بصفقة بلغت قيمتها 80 مليون يورو.

أغلى 10 لاعبين أفارقة في الدوري الإنجليزي

1. نيكولاس بيبي - 80 مليون يورو

2. بريان مبيومو - 75 مليون يورو

3. عمر مرموش - 75 مليون يورو

4. رياض محرز - 68 مليون يورو

5. أوباميانج - 64 مليون يورو

6. محمد قدوس - 64 مليون يورو

7. نابي كيتا - 60 مليون يورو

8. وان بيساكا - 60 مليون يورو

9. أونانا - 50 مليون يورو

10. توماس بارتي - 50 مليون يورو