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تحرك جديد من ليفربول بعد وفاة ديوجو جوتا

03:30 ص الإثنين 28 يوليه 2025
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    تعازي ديوجو جوتا
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    جدارية لديوجو جوتا بالقرب من ملعب ليفربول (2)
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    جدارية لديوجو جوتا بالقرب من ملعب ليفربول (1)
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    لقطة من عام 2023 - جوتا يدعم لويس دياز
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    جوتا وشقيقه
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كتب - محمد القرش:

قرر نادي ليفربول إنشاء تمثال تذكاري في أنفيلد للاعب البرتغالي المتوفي ديوجو جوتا.

وسيرتدي لاعبو أرن سلوت شعار "Forever 20" على قمصانهم طوال موسم 2025-2026، وستطلق مؤسسة LFC، وهي المؤسسة الخيرية الرسمية للنادي، برنامج كرة قدم شعبي باسم جوتا.

وخلال الجولة الآسيوية التحضيرية للموسم الجديد، سيدخل اللاعبون إلى الملعب بشارة "ديوجو 20" المصممة خصيصًا على قمصانهم، كما ستُوضع أكاليل الزهور قبل انطلاق المباريات الودية في هونج كونج ويوكوهاما وأنفيلد.

وأعلن ليفربول في وقت سابق من هذا الشهر أنه سيحظر ارتداء القميص رقم 20 في جميع مستويات النادي تخليدًا لذكرى جوتا، الذي سجل 65 هدفًا في 182 مباراة مع النادي.

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جوتا ديوجو جوتا ليفربول تمثال لجوتا
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