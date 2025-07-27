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ارتبط اسمه بالأهلي.. لوهافر الفرنسي يعلن رحيل أحمد حسن كوكا

10:31 م الأحد 27 يوليو 2025

أحمد حسن كوكا

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كتب - محمد القرش:

أعلن نادي لوهافر الفرنسي رحيل المهاجم المصري، أحمد حسن كوكا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال النادي في بيان رحيل اللاعب: "رغم أن أحمد حسن كوكا لم يمضِ سوى بضعة أشهر مع سيل آند مارين، إلا أنه أدى مهمته على أكمل وجه، مساهمًا بشكل كبير في بقاء الفريق".

واختتم: "انضم المهاجم المصري في يناير الماضي، ولعب 16 مباراة، مسجلًا ثلاثة أهداف: في ليل (فوز 2-1)، وفي لانس (فوز 4-3، من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة)، وفي أرضه ضد موناكو (1-1)".

يُذكر أن هنا العديد من التقارير الصحفية التي ربطت اسم اللاعب بالانضمام للأهلي المصري، ليحل بديلا لوسام أبو علي الذي رحل لنادي كولومبوس كرو الأمريكي.

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