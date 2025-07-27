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النصر يتوصل لاتفاق مع لاعب برشلونة السابق

08:15 م الأحد 27 يوليه 2025

خلال مباراة النصر والأخدود

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كتب - محمد القرش:

توصل نادي النصر السعودي لاتفاق لضم البرتغالي جواو فيليكس قادماً من تشيلسي الإنجليزي.

وذكرت صحيفة "ذا أثليتيك" أن النادي السعودي سيدفع مبلغ 30 مليون يورو (26.2 مليون جنيه إسترليني؛ 35.2 مليون دولار) كرسوم مقدمة، مع إضافات ترفع القيمة الإجمالية إلى 50 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب البرتغالي محل اهتمام من نادي كبير بالبرتغال، وآخرين من الدوري السعودي للمحترفين.

وقضى فيليكس النصف الأخير من موسم 2024-2025 معارًا إلى ميلان، حيث دفع النادي الإيطالي راتبه كاملًا مع ثمن إعارة بقيمة 5.5 مليون يورو، دون خيار الشراء النهائي.

وانضم فيليكس إلى تشيلسي في أغسطس 2024 قادما من أتلتيكو مدريد في صفقة بلغت قيمتها 44.5 مليون جنيه إسترليني (58 مليون دولار)، بعد أن انتقل إلى برشلونة على سبيل الإعارة من أتلتيكو بموسم 2023/24.

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برشلونة جواو فيليكس النصر السعودي ذا أثليتيك
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