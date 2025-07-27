برشلونة يقسو بثلاثية على فيسيل كوبي وديًا

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق برشلونة بثلاثية مقابل هدف على مستضيفه الياباني فيسل كوبي خلال المباراة الودية التي جمعهتهما عصر اليوم الأحد ضمن تحضيراتهما للموسم المقبل.

وتقدم إريك جارسيا بهدف لبرشلونة بعد مرور 33 دقيقة من بداية الشوط الأول قبل أن يتعادل تايسي مياشيرو لفريق فيسيل بالدقيقة 42 لينتهي الشوط الأول بهدف لكل فريق.

وتقدم برشلونة مرة ثانية بهدف سجله لاعبه روني بردغجي بالدقيقة 77 ثم أضاف زميله بيدرو فرنانديز سارمينتو الهدف الثالث بالدقيقة 87.

يذكر أن فريق برشلونة قد توّج في الموسم الماضي 2024/25 بالثلاثية المحلية: الدوري، الكأس بالإضافة إلى السوبر.

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