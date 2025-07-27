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لحظة بلحظة.. أرسنال 2 - 1 نيوكاسل (فيديو)

03:17 م الأحد 27 يوليه 2025

آرسنال ضد نيوكاسل يونايتد

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متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام نقدم تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث ودية أرسنال ونيوكاسل ضمن تحضيراتهما للموسم الجديد.

أرسنال كان قد أنهى الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي في المركز الثاني برصيد 74 نقطة بفارق 10 نقاط عن ليفربول المتوج باللقب، فيما حل نيوكاسل في المركز الخامس برصيد 66 نقطة.

ملخص مباراة أرسنال ونيوكاسل

وتقدم فريق نيوكاسل بهدف بعد مرور 6 دقائق عن طريق اللاعب أنتوني إيلانجا ثم تعادل ميكيل ميرينو لأرسنال بهدف في الدقيقة 23.

وسجل لاعب نيوكاسل أليكس ميرفي الهدف الثاني لأرسنال بالخطأ في مرماه بالدقيقة 35.

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الدوري الإنجليزي آرسنال ضد نيوكاسل يونايتد أرسنال
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