فوز صعب لأرسنال في ودية نيوكاسل

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق أرسنال بثلاثية مقابل هدفين خلال المباراة الودية التي التقى خلالها بها نظيره نيوكاسل عصر اليوم الأحد ضمن تحضيراتهما للموسم الجديد 2025/26.

وتقدم فريق نيوكاسل بهدف بعد مرور 6 دقائق عن طريق اللاعب أنتوني إيلانجا ثم تعادل ميكيل ميرينو لأرسنال بهدف في الدقيقة 23.

وسجل لاعب نيوكاسل أليكس ميرفي الهدف الثاني لأرسنال بالخطأ في مرماه بالدقيقة 35.

ومع بداية الشوط الثاني تعادل نيوكاسل بهدف في الدقيقة 58 سجله اللاعب جاكوب ميرفي قبل أن يخطف أرسنال هدف الفوز من ركلة جزاء سددها لاعبه مارتين أوديجارد بالدقيقة 84.

أرسنال كان قد أنهى الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي في المركز الثاني برصيد 74 نقطة بفارق 10 نقاط عن ليفربول المتوج باللقب، فيما حل نيوكاسل في المركز الخامس برصيد 66 نقطة.

اقرأ أيضًا:

"الأهلي والزمالك وبيراميدز".. جميع مباريات الدور الأول من الدوري المصري 2025/2026

موعد مباراة القمة بعد إعلان قرعة الدوري المصري