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بعد ضم جيوكيريس.. أغلى 10 صفقات في تاريخ أرسنال

04:30 ص الأحد 27 يوليه 2025

جيوكيريس لاعبا لأرسنال

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تعاقد نادي أرسنال مع المهاجم السويدي، فيكتور جيوكيرس، قادما من سبورتينج لشبونة بعقد طويل الأمد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ودخل المهاجم السويدي قائمة أغلى 10 صفقات في تاريخ أرسنال، حيث احتفل المركز الرابع بقيمة انتقال 64 مليون يورو.

أغلى 10 صفقات في تاريخ أرسنال

1. ديكلان رايس - 103 مليون يورو

2. نيكولاس بيبي - 70 مليون يورو

3. كاي هافيرتز - 65 مليون يورو

4. فيكتور جيوكيرس - 64 مليون يورو

5. مارتن زوبيميندي - 61 مليون يورو

6. أوباميانج - 55 مليون يورو

7. بن وايت - 52 مليون يورو

8. نوني مادويكي - 47 مليون يورو

9. ألكسندر لاكازيت - 41 مليون يورو

10. جابرييل خيسوس - 41 مليون يورو

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جيوكيريس يكلان رايس يكولاس بيبي افيرتز وبيميندي
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