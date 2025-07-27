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256 مباراة في تاريخه.. من هو إيفرتون صفقة بيراميدز الجديدة؟

02:30 ص الأحد 27 يوليو 2025
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كتب - محمد القرش:

كشف مصدر "لمصراوي" أن نادي بيراميدز تعاقد مع البرازيلي إيفرتون دا سيلفا، حيث تواجد اللاعب في معسكر الفريق بتركيا.

وجاء التعاقد مع الجناح البرازيلي تعويضا لرحيل إبراهيم عادل الذي انتقل إلى الجزيرة الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

من هو إيفرتون صفقة بيراميدز؟

إيفرتون هو لاعب كرة قدم برازيلي في مركز الجناح، حيث ولد في 28 ديسمبر 1996 بساو برناردو دو كامبو.

بدأ البرازيلي مسيرته الكروية مع نادي ساو برناردو، قبل أن ينتقل لفريق فيون زلاتي مورافسي في موسم 2016/17.

ثم انتقل إلى ملادا بوليسلاف في موسم 2018/19، وظل البرازيلي ينتقل بين الأندية المغمورة حتى وصل لفريق سلافيا براج التشيكي، قبل أن ينضم بانيك أوسترافا في موسم 2024/25.

إحصائيات صفقة بيراميدز

خاض إيفرتون 256 مباراة في تاريخه، حيث ساهم في 104 أهداف (سجل 71 هدفا، وقدم 33 تمريرة حاسمة) بجميع المسابقات.

وساهم الجناح صاحب الـ 28 عاما في 23 هدفا (سجل 16 هدفا، وقدم 7 تمريرات حاسمة) خلال 34 مباراة مع فريق بانيك أوسترافا بجميع مسابقات موسم 2024/25.

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