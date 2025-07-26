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بقميص هنري.. جيوكيريس يعود للدوري الإنجليزي من الباب الكبير

10:57 م السبت 26 يوليه 2025

جيوكيريس لاعبا لأرسنال

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كتب - محمد القرش:

أعلن نادي أرسنال التعاقد مع المهاجم السويدي، فيكتور جيوكيريس، بعقد طويل الأمد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووصل المهاجم البالغ من العمر 27 عامًا إلى لندن قادما من سبورتينج لشبونة، بعدما سجل 97 هدفًا في 102 مباراة.

وخلال موسميه مع سبورتينج، ساهم فيكتور في فوز الفريق بلقبين متتاليين في الدوري البرتغالي الممتاز، والكأس المحلي، وكان هداف الدوري في كلا الموسمين، كما تألق على المستوى الدولي، مسجلاً 12 هدفًا خلال آخر 17 مباراة له مع السويد.

وبدأ السويدي مسيرته في نادي برومابوجكارنا مع أكاديمية الشباب، وسجل 32 هدفًا في 31 مباراة على مستوى تحت 19 عامًا وتحت 21 عامًا، وشارك لأول مرة مع الفريق الأول في سن 17 عامًا.

وفي يناير 2018، انضم الهداف إلى برايتون، وخلال تلك الفترة قضى إعارة مع سوانزي سيتي وسانت باولي وكوفنتري سيتي، وانتقل إلى سكاي بلوز بشكل دائم في عام 2021 وساعدهم في الوصول إلى نهائي ملحق البطولة في عام 2023.

ويرتدي فيكتور القميص رقم 14، بعد انضمامه إلى الفريق في الجولة التحضيرية للموسم الجديد في آسيا.

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