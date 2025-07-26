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بأهدافه مع الأهلي.. كولومبوس كرو يعلن التعاقد مع وسام أبو علي

06:51 م السبت 26 يوليه 2025

وسام أبو علي (1)

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كتب - محمد القرش:

أعلن نادي كولومبوس كرو الأمريكي التعاقد مع وسام أبو علي قادما من الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي كولومبس مقطع فيديو لتقديم المهاجم الفلسطيني، حيث شهد عدد من أهداف وسام المميزة مع الأهلي.

وكانت إدارة التعاقدات بالأهلي بإنهاء كافة الإجراءات بالتوقيع مع رابطة أندية الدوري الأمريكي على عقد شراء اللاعب وفقًا للنظام المتبع هناك.

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