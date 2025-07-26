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ميلان يقسو على ليفربول برباعية وديًا

02:24 م السبت 26 يوليه 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    ميلان ضد ليفربول
  • عرض 8 صورة
    ميلان ضد ليفربول
  • عرض 8 صورة
    ميلان ضد ليفربول
  • عرض 8 صورة
    ميلان ضد ليفربول
  • عرض 8 صورة
    ميلان ضد ليفربول
  • عرض 8 صورة
    ميلان ضد ليفربول
  • عرض 8 صورة
    ميلان ضد ليفربول
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق ميلان برباعية مقابل هدفين على نظيره ليفربول خلال المباراة الودية التي جمعتهما عصر اليوم السبت في مدينة هونج كونج الصينية تحضيراً لمنافسات الموسم الجديد 24/25.

وشارك محمد صلاح أساسيًا قبل أن يتم استبداله بين شوطي اللقاء دون أن يسجل أو يصنع.

ميلان قص شريط التسجيل بهدف مبكر بعد مرور 10 دقائق عن طريق لاعبه لياو ثم تعادل دومينيك سوبوسلاي بهدف لليفربول بالدقيقة 26 لينتهي الشوط الأول بهدف لكل فريق.

وتقدم فريق ميلان بهدف خلال الشوط الثاني عن طريق لاعبه روبن تشيك بالدقيقة 52 ثم أضاف نوا أوكافور الهدف الثالث بالدقيقة 59.

وقلص كودي جاكبو النتيجة بهدف لفريق ليفربول 90+3 ولكن عاد أوكافور وأضاف الهدف الرابع لميلان بالدقيقة التالية.

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ليفربول وميلان نادي ليفربول محمد صلاح ميلان
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