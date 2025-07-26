مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

ليفربول

1 1
14:30

ميلان

مباريات ودية -أندية

أهلي جدة

- -
21:30

سلتيك

مباريات ودية -أندية

بيراميدز

- -
18:00

قاسم باشا

جميع المباريات

إعلان

لحظة بلحظة.. ليفربول 1 -1 ميلان.. صلاح أساسيًا

02:24 م السبت 26 يوليو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    مباراة ليفربول وميلان
  • عرض 5 صورة
    ليفربول 1_6
  • عرض 5 صورة
    مباراة ليفربول وميلان
  • عرض 5 صورة
    مباراة ليفربول وميلان
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث المباراة الودية بين ليفربول وميلان التي ستجمعهما عند الساعة الثانية والنصف اليوم السبت في مدينة هونج كونج الصينية ضمن تحضيراتهما للموسم الجديد.

وشهد تشكيل ليفربول الذي أعلنه المدير الفني آرني سلوت وجود محمد صلاح أسياسيًا.

وجاء تشكيل ليفربول لمباراة ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: إليوت - مورتون - فان دايك - روبرتسون.

خط الوسط:سوبوسلاي - ستيفنسون - جرافيتبيرج.

خط الهجوم: فيرتز - نجوموها - صلاح.

ملخص مباراة ليفربول وميلان:

رئيس البنك الأهلي يكشف لمصراوي موقفهم من "ناشيء المنيا"

"مقابل 7.5 مليون دولار".. تقرير يكشف مصير وسام أبو علي بالانتقالات الصيفية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ليفربول وميلان نادي ليفربول محمد صلاح ميلان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

برقم الجلوس.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2025