"رقعة خاصة على القمصان".. ليفربول يكشف تكريمًا جديدًا للراحل جوتا

كشف نادي ليفربول الإنجليزي عن تكريم جديد للاعبه البرتغالي الراحل جوتا مع انطلاقة الفريق الموسم الجديد للفريق.

وتوفى الشقيقان البرتغاليان ديوجو جوتا لاعب ليفربول وأندريه سيلفا لاعب لاعب بينافيل، مطلع شهر يوليو الجاري؛ إثر تعرضهما لحادث سير في إسبانيا، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

وذكر نادي ليفربول عبر بيان رسمي صادر اليوم السبت:"سيحظى المشجعون بفرصة تقديم واجب العزاء خلال جميع مباريات ما قبل الموسم، بما في ذلك العودة إلى ملعب أنفيلد في 4 أغسطس لخوض مباراتين متتاليتين ضد نادي أتلتيك بلباو الإسباني، وخلال المباراتين التحضيريتين في آسيا، ستحمل قمصان اللاعبين رقعة مصممة خصيصًا تحمل اسم "ديوجو ج. 20".

وأضاف النادي عبر البيان ذاته:"سيتم وضع باقة من الزهور تكريمًا للاعب قبل انطلاق المباريات في هونج كونج وطوكيو وأنفيلد، عندما يتم إطلاق قميص ليفربول الجديد في الأول من أغسطس، سيعرض اللاعبون تحيتهم الخاصة من خلال شعار "Forever 20" المصمم خصيصًا والمطبوع على قمصانهم وسترات الملعب، والتي ستبقى في مكانها طوال الموسم".

وأتم بيان ليفربول: "من المقرر تنظيم احتفالية رئيسية، تتضمن لوحة فسيفسائية خاصة للمشجعين ودقيقة صمت، في أول مباراة في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، ضد نادي بورنموث في ملعب أنفيلد يوم الجمعة 15 أغسطس".

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