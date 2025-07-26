5 قنوات مجانية تنقل مباراة ليفربول وميلان

كتب ـ محمد الميموني:

الكثير من مشجعي كرة القدم يبحثون عن القنوات الناقلة لمباراة ليفربول و ميلان الودية التي ستجمعما اليوم السبت في مواجهة قوية قبل انطلاق الموسم المقبل.

ويستضيف ملعب "كاي تاك" اليوم السبت، الساعة 2:30 مساءً، مباراة من العيار الثقيل عندما يواجه ليفربول الإنجليزي نظيره إيه سي ميلان الإيطالي في مباراة ودية دولية.

ونعرض لكم القنوات المجانية الناقلة لمباراة ليفربول وميلان كالتالي:

ـ أون سبورت 1.

ـ أبو ظبي الرياضية 1.

ـ أبو ظبي الرياضية 2.

ـ الشارقة الرياضية.

ـ عمان الرياضية.