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5 قنوات مجانية تنقل مباراة ليفربول وميلان

12:26 م السبت 26 يوليه 2025
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  • عرض 6 صورة
    مباراة ليفربول وميلان
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    مباراة ليفربول وميلان
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    مباراة ليفربول وميلان
  • عرض 6 صورة
    مباراة ليفربول وميلان
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كتب ـ محمد الميموني:

الكثير من مشجعي كرة القدم يبحثون عن القنوات الناقلة لمباراة ليفربول و ميلان الودية التي ستجمعما اليوم السبت في مواجهة قوية قبل انطلاق الموسم المقبل.

ويستضيف ملعب "كاي تاك" اليوم السبت، الساعة 2:30 مساءً، مباراة من العيار الثقيل عندما يواجه ليفربول الإنجليزي نظيره إيه سي ميلان الإيطالي في مباراة ودية دولية.

ونعرض لكم القنوات المجانية الناقلة لمباراة ليفربول وميلان كالتالي:

ـ أون سبورت 1.

ـ أبو ظبي الرياضية 1.

ـ أبو ظبي الرياضية 2.

ـ الشارقة الرياضية.

ـ عمان الرياضية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة ليفربول وميلان ملعب كاي تاك ليفربول
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