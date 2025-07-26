5 قنوات مجانية تنقل مباراة ليفربول وميلان
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كتب ـ محمد الميموني:
الكثير من مشجعي كرة القدم يبحثون عن القنوات الناقلة لمباراة ليفربول و ميلان الودية التي ستجمعما اليوم السبت في مواجهة قوية قبل انطلاق الموسم المقبل.
ويستضيف ملعب "كاي تاك" اليوم السبت، الساعة 2:30 مساءً، مباراة من العيار الثقيل عندما يواجه ليفربول الإنجليزي نظيره إيه سي ميلان الإيطالي في مباراة ودية دولية.
ونعرض لكم القنوات المجانية الناقلة لمباراة ليفربول وميلان كالتالي:
ـ أون سبورت 1.
ـ أبو ظبي الرياضية 1.
ـ أبو ظبي الرياضية 2.
ـ الشارقة الرياضية.
ـ عمان الرياضية.
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