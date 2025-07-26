صلاح أساسياً.. تشكيل ليفربول المتوقع ضد ميلان

كتب ـ محمد الميموني:

استقر أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول على التشكيل الذي سيخوض به مباراة إيه سي ميلان الودية.

ويواجه ليفربول نظيره ميلان اليوم السبت بمدينة هونج كونج الصينية، في مباراة ودية قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد 2025.

ونعرض لكم خلال السطور التالية تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: فريمبونج- كوناتي- فان دايك – تسيميكاس.

الوسط: أليكسيس ماك أليستر- ريان جرافنبرج- كورتيس جونز.

الهجوم: صلاح- إيكيتيكي- لويس دياز.

ويذكر أن ليفربول قد توج ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.