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موعد مباراة ليفربول وميلان والقنوات الناقلة لها

11:33 ص السبت 26 يوليه 2025
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  • عرض 6 صورة
    وقف لاعبو ليفربول على أرض الملعب في ديبديل واستمعوا إلى هتافات المشجعين لجوتا (1)
  • عرض 6 صورة
    وقف لاعبو ليفربول على أرض الملعب في ديبديل واستمعوا إلى هتافات المشجعين لجوتا (2)
  • عرض 6 صورة
    محمد صلاح مع ليفربول
  • عرض 6 صورة
    وقف لاعبو ليفربول على أرض الملعب في ديبديل واستمعوا إلى هتافات المشجعين لجوتا (3)
  • عرض 6 صورة
    وقف لاعبو ليفربول على أرض الملعب في ديبديل واستمعوا إلى هتافات المشجعين لجوتا (3)
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يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي نظيره ميلان الإيطالي عند 02:30 ظهر اليوم السبت وديًا خلال تواجدهما في هونج كونج بالصين للتحضير للموسم الجديد 2025/26.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وميلان

وتُنقل 5 قنوات مجانية المباراة عبر القمر الصناعي نايل سات هي:أون سبورت 1، أبو ظبي الرياضية 1، أبو ظبي الرياضية 2، الشارقة الرياضية وعمان الرياضية.


وكان ليفربول قد أنهى الموسم الماضي متوّجا بالدوري الإنجليزي، فيما احتل ميلان المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإيطالي.

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ليفربول وميلان ليفربول ميلان القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وميلان
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