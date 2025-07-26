مواعيد بداية أبرز الدوريات العربية 2025/26

أيام تفصلنا عن بداية موسم 2025/26 لأبرز الدوريات العربية، بينها المصري والسعودي والإماراتي والمغربي.

ويفتتح الدوري المصري الممتاز موسم العرب، عندما تقام أول مباراة يوم الجمعة الموافق 8 أغسطس 2025، قبل أن يبدأ الدوري التونسي بيوم.

مواعيد بداية أبرز الدوريات العربية

1. الدوري المصري - 8 أغسطس

2. الدوري التونسي - 9 أغسطس

3. الدوري القطري - 14 أغسطس

4. الدوري الإماراتي - 16 أغسطس

5. الدوري الجزائري - 21 أغسطس

6. الدوري المغربي - 22 أغسطس

7. الدوري السعودي - 28 أغسطس