مواعيد بداية أبرز الدوريات العربية 2025/26
أيام تفصلنا عن بداية موسم 2025/26 لأبرز الدوريات العربية، بينها المصري والسعودي والإماراتي والمغربي.
ويفتتح الدوري المصري الممتاز موسم العرب، عندما تقام أول مباراة يوم الجمعة الموافق 8 أغسطس 2025، قبل أن يبدأ الدوري التونسي بيوم.
مواعيد بداية أبرز الدوريات العربية
1. الدوري المصري - 8 أغسطس
2. الدوري التونسي - 9 أغسطس
3. الدوري القطري - 14 أغسطس
4. الدوري الإماراتي - 16 أغسطس
5. الدوري الجزائري - 21 أغسطس
6. الدوري المغربي - 22 أغسطس
7. الدوري السعودي - 28 أغسطس
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