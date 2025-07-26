مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

ليفربول

- -
14:30

ميلان

مباريات ودية -أندية

فينورد

- -
16:00

نيس

مباريات ودية -أندية

بيراميدز

- -
18:00

قاسم باشا

جميع المباريات

إعلان

مواعيد بداية أبرز الدوريات العربية 2025/26

05:01 ص السبت 26 يوليه 2025

الدوري المصري

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أيام تفصلنا عن بداية موسم 2025/26 لأبرز الدوريات العربية، بينها المصري والسعودي والإماراتي والمغربي.

ويفتتح الدوري المصري الممتاز موسم العرب، عندما تقام أول مباراة يوم الجمعة الموافق 8 أغسطس 2025، قبل أن يبدأ الدوري التونسي بيوم.

مواعيد بداية أبرز الدوريات العربية

1. الدوري المصري - 8 أغسطس

2. الدوري التونسي - 9 أغسطس

3. الدوري القطري - 14 أغسطس

4. الدوري الإماراتي - 16 أغسطس

5. الدوري الجزائري - 21 أغسطس

6. الدوري المغربي - 22 أغسطس

7. الدوري السعودي - 28 أغسطس

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الدوري المصري الدوري التونسي الدوري السعودي الدوري القطري الدوري الإماراتي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ولادة مبكرة وقرار مفاجئ.. ماذا فعل كونيا للالتحاق بمانشستر يونايتد؟

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الداخلية تصدر بيانًا بشأن شائعة احتجاز ضابط داخل قسم شرطة بالقاهرة
"الحشيش ليس كالخمر" فتوى سعاد صالح تثير الجدل.. والأوقاف والإفتاء يردان
"مستقبل وطن دولة مش حزب".. أمين الحزب يوضح التصريحات المثيرة للجدل