بمليون دولار.. كريستيانو رونالدو يخطف الأنظار بساعة فريدة

كتبت-هند عواد:

ظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، في مقطع فيديو عبر منصة "تيك توك"، حصوله على ساعة يد جديدة، يقترب سعرها من مليون دولار.

ونشر الحساب الرسمي للعلامة التجارية "جاكوب آند كو" على موقع "تيك توك"، مقطع فيديو لرونالدو أثناء حصوله على ساعة يد تحمل اسم " Bugatti Chiron Tourbillon Baguette Rainbo".

ووفقا للموقع الرسمي للعلامة التجارية، فإن ساعة رونالدو الفريدة من نوعها وتحمل ألوان قوس قزح، سعرها 969 ألف و752 دولار (أي ما يقرب من مليون دولار).

جدير بالذكر أن نفس العلامة التجارية، صممت ساعة خصيصا لرونالدو، في وقت سابق، باسم " Jacob & Co X Bugatti X CR7"، وكانت مرصعة بـ 232 ألماسة و109 أحجار من الياقوت.

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