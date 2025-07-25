دعمت الصفقة.. النني يتحدث عن انضمام إبراهيم عادل إلى الجزيرة

كتبت-هند عواد:

تحدث المحترف المصري محمد النني لاعب الجزيرة الإماراتي، عن انضمام مواطنه إبراهيم عادل إلى الفريق.

وقال النني في تصريحات عبر صفحة النادي على "يوتيوب": "إبراهيم بالنسبة لي أخ صغير، كما أنه لاعبا كبيرا، وعندما شاركنا معًا في الأولمبياد، أدركت قيمته الحقيقية، فمشاهدته على التلفاز تختلف كثيرًا عن اللعب بجانبه على أرض الملعب".

وأضاف: "عندما علمت بمفاوضات النادي معه، دعمت الصفقة بقوة، لأنني أعلم جيدًا مدى تأثيره وجودة أدائه، فهو يطمح لتقديم أكثر مما قدمه في مصر. قلت للإدارة إن ضمه سيكون خطوة مهمة، وأنا متحمس جدًا لوجوده معنا".

واختتم النني: "إبراهيم عادي وجهة مشرفة لمصر والمصريين، أثق في قدرته على صناعة الفارق خلال الفترة المقبلة".