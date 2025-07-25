سر ظهور نجل كريستيانو رونالدو في عرض أزياء نسائي

كتبت-هند عواد:

أثار كريستيانو جونيور نجل البرتغالي رونالدو لاعب النصر السعودي، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بظهوره في عرض أزياء نسائي.

وظهر كريستيانو جونيور في حفل لإطلاق علامة مجوهرات وأزياء، تعود إلى كاتيا شقيقة والده، وتسمى " KA the Brand".

وظهر جونيور في مقاطع فيديو من الحفل، رفقة شقيقته الصغرى التي كانت تتجول مع عمتها.

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو، جدد تعاقده مع النصر السعودي لمدة موسمين إضافيين، فيما يلعب جونيور في الفئات السنية بالنادي.

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