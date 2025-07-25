ولادة مبكرة وقرار مفاجئ.. ماذا فعل كونيا للالتحاق بمانشستر يونايتد؟

كتبت-هند عواد:

اضطر ماتيوس كونيا لاعب مانشستر يونايتد، لتقديم موعد ولادة طفله الثاني، حتى يتمكن من الانضمام إلى معسكر الفريق ما قبل الموسم.

شاركت عائلة جابرييلا زوجة لاعب مانشستر يونايتد، صورًا على "إنستجرام"، بعد ولادة ليز بسلام، إلى جانب شقيقها ليفي، وذلك بعد عملية قيصرية حتى يتمكن من الانضمام إلى فريقه الجديد في جولة ما قبل الموسم.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن محامية جابرييلا، طلبت من الأطباء تقديم موعد ولادة طفلهما الثاني.

وذهب النجم البرازيلي كونيا (26 عاما) إلى المستشفى، ثم انضم إلى لاعبي يونايتد في رحلة الولايات المتحدة الأمريكية.

وكتب كونيا على "إنستجرام": "مرحباً بالعالم ليز. نحن الآن أربعة، أنا محظوظ جدًا بوجودك. الحمد لله على كل شيء".

وأضافت الصحيفة، أن جابرييلا أدركت مدى أهمية أن يتمكن ماتيوس من الذهاب في جولة ما قبل الموسم للتعرف على زملائه في الفريق قبل بداية الموسم.

ويخوض مانشستر يونايتد، 3 مباريات ضد وست هام يونايتد وبورنموث وإيفرتون، قبل العودة لمواجهة فيورنتينا على ملعب أولد ترافورد في التاسع من أغسطس.

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