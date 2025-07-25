كتب - محمد القرش:

توجه ماركوس راشفورد إلى تدريبات برشلونة مستقلا سيارته الخاصة التي تبلغ قيمتها 25 ألف جنيه إسترليني من نوع "كوبرا"، صباح اليوم الجمعة.

وورد أن راشفورد باع سيارته "الخارقة" لامبورجيني التي تبلغ قيمتها 450 ألف جنيه إسترليني.

وجاء ذلك بعد فرض عليه حظر بسبب تجاوز الحد الأقصى للسرعة المسموح به وهو 113 كيلومترًا في الساعة على الطريق السريع M60 في مانشستر بسيارته رولز رويس كولينان بلو شادو، التي تبلغ قيمتها 560 ألف جنيه إسترليني.

وانضم المهاجم الإنجليزي إلى برشلونة على سبيل الإعارة لمدة عام من مانشستر يونايتد، مع بند أحقية الشراء بـ30 مليون يورو.

وفي حديثه خلال حفل تقديمه، أعرب راشفورد عن سعادته بالانضمام إلى العملاق الكتالوني.

وقال راشفورد: "أنا متحمس للغاية، أعتقد أنه النادي الذي تتحقق فيه أحلام الناس".

وأضاف: "ما يمثله النادي يعني لي الكثير، وأشعر فيه وكأنني في بيتي، وهذا عاملٌ أساسيٌ في اختياري، إنه نادٍ عائلي، والناس فيه مرتاحون، وهو مكانٌ رائعٌ يُظهر فيه اللاعبين مهاراتهم".

واختتم الإنجليزي: "سيكون من دواعي سروري أن ألعب هنا وأستمتع بكل دقيقة، ومليء بالحماس والجوع للعب ومحاولة مساعدة الفريق على الفوز".