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منتخب مصر لسلاح الشيش يفوز على الكيان الصهيوني

02:22 م الجمعة 25 يوليو 2025

منتخب مصر لسلاح الشيش

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كتب - محمد القرش:

تأهل منتخب مصر لسلاح الشيش إلى دور الـ16 من بطولة العالم بجورجيا 2025، بعد الفوز على الكيان الصهيوني بنتيجة 45-37.

ويتكون منتخب مصر لسلاح الشيش الذي يقوده ماهر حمزة من عبد الرحمن طلبة، سيف الغايش، وعبد الرحمن حفور.

ويغيب محمد حمزة عن المنتخب بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها أثناء مواجهة دور ربع النهائي فردي.

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سلاح الشيش منتخب مصر الكيان الصهيوني عبد الرحمن طلبة محمد حمزة
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