منتخب مصر لسلاح الشيش يفوز على الكيان الصهيوني

كتب - محمد القرش:

تأهل منتخب مصر لسلاح الشيش إلى دور الـ16 من بطولة العالم بجورجيا 2025، بعد الفوز على الكيان الصهيوني بنتيجة 45-37.

ويتكون منتخب مصر لسلاح الشيش الذي يقوده ماهر حمزة من عبد الرحمن طلبة، سيف الغايش، وعبد الرحمن حفور.

ويغيب محمد حمزة عن المنتخب بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها أثناء مواجهة دور ربع النهائي فردي.

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