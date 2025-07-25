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القرار مؤجل.. عرض تركي رسمي لضم لاعب الأهلي

02:13 م الجمعة 25 يوليو 2025
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    أحمد نبيل كوكا
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    أحمد نبيل كوكا
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    أحمد نبيل كوكا من تدريبات الأهلي اليوم_1
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    أحمد نبيل كوكا من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
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    أحمد نبيل كوكا
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    أحمد نبيل كوكا
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القاهرة-مصراوي:

تلقى النادي الأهلي عرضا رسميا من نادي قاسم باشا التركي، للتعاقد مع لاعب الفريق، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال مصدر داخل الأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي: "الأهلي تلقى بالفعل عرضا رسميا لضم أحمد نبيل وتم عرض الأمر على المدير الفني خوسيه ريبيرو".

وأضاف: "سيتم حسم موقف اللاعب بعد انتهاء معسكر الفريق في التونسي والعودة إلى القاهرة، وسيتم دراسة الأمر بشكل جيد لاتخاذ القرار المناسب".

وينتهي تعاقد أحمد نبيل كوكا مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل، ويسعى مسؤولو القلعة الحمراء لتجديد تعاقد اللاعب.

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