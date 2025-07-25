مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

الزمالك

- -
20:00

وادي دجلة

مباريات ودية -أندية

الأهلي

- -
19:30

البنزرتي

جميع المباريات

إعلان

سقط على رقبته.. إصابة مروعة للاعب جمباز إيطالي ودخوله في غيبوبة

01:50 م الجمعة 25 يوليو 2025

لاعب الجمباز الإيطالي لورينزو بونيشيللي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

تعرض لاعب الجمباز الإيطالي لورينزو بونيشيللي لإصابة خطيرة، أثناء مشاركته في دورة الألعاب الجامعية 2025، تسببت في دخوله في غيبوبة.

وذكر موقع "تاس"، أن بونيشيللي سقط على رقبته، خلال تمرينه على جهاز الحلق في المسابقة، ونقل إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

وقرر منتخب إيطاليا الانسحاب من البطولة، بسبب الحالة الصحية لبونيشيللي، وقال المنسق الفني للاتحاد الدولي للجمباز، ستيف بوتشر، إن تفاصيل حالة اللاعب لن تُعرف قبل 10 أيام.


لاعب الجمباز الإيطالي لورينزو بونيشيللي (2)

اقرأ أيضًا:

"قصص متفوتكش".. وفاة أسطورة المصارعة.. وفتوح يثير الجدل من جديد

بعد إثارته للجدل.. أحمد فتوح يغلق حسابه على "إنستجرام"

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

لاعب الجمباز الإيطالي لورينزو بونيشيللي دورة الألعاب الجامعية 2025 منتخب إيطاليا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان