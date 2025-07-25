سقط على رقبته.. إصابة مروعة للاعب جمباز إيطالي ودخوله في غيبوبة

كتبت-هند عواد:

تعرض لاعب الجمباز الإيطالي لورينزو بونيشيللي لإصابة خطيرة، أثناء مشاركته في دورة الألعاب الجامعية 2025، تسببت في دخوله في غيبوبة.

وذكر موقع "تاس"، أن بونيشيللي سقط على رقبته، خلال تمرينه على جهاز الحلق في المسابقة، ونقل إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

Lorenzo Bonicelli cade nella prova agli anelli alle Universiadi: operato al collo, è in coma https://t.co/xCZ8wfOeY9 pic.twitter.com/7p5OktHB9M — Repubblica Sport (@SportRepubblica) July 25, 2025

وقرر منتخب إيطاليا الانسحاب من البطولة، بسبب الحالة الصحية لبونيشيللي، وقال المنسق الفني للاتحاد الدولي للجمباز، ستيف بوتشر، إن تفاصيل حالة اللاعب لن تُعرف قبل 10 أيام.







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