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نادي إماراتي يعلن تعيين بيرلو مدربا للفريق

12:11 م الجمعة 25 يوليو 2025

بيرلو

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كتب - محمد القرش:

أعلن نادي يونايتد إف سي الإماراتي تعيين أندريا بيرلو الأسطورة الإيطالية مدربا للفريق الأول لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر منصة "إنستجرام" صورة لبيرلو مع قميص الفريق، وكتب: "أسطورة حقيقية تتولى القيادة".

وأضاف: "يشرفنا أن نعلن أندريا بيرلو مدربًا جديدًا لنادي يونايتد، برؤيته وشغفه وروحه النضالية، يبدأ فصل جديد، أهلاً بك في دبي، سيد بيرلو".

وسبق للمدرب صاحب الـ46 عاما أن لولى القيادة الفنية لفريق يوفنتوس وفاتح كاراجومروك وسامبدوريا، بعد أن اعتزل لعب كرة القدم في موسم 2017/18.

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بيرلو نادي يونايتد إف سي يوفنتوس أندريا بيرلو
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