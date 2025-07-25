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"خلف الوعد".. غضب كبير من لامين يامال بعد التعاقد مع راشفورد

11:30 ص الجمعة 25 يوليه 2025

لامين يامال

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كتب - محمد القرش:

سيطر الغضب على لامين يامال نجم فريق برشلونة، بعد التعاقد مع ماركوس راشفورد قادما من مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "ناسيونال" الكتالونية، أن سبب غضب لامين يامال هو التعاقد مع راشفورد وليس نيكو ويليامز.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب حصل على وعد من إدارة النادي بقيادة لابورتا، بالتعاقد مع صديقه ويليامز ولكن خلف رئيس البارسا الوعد.

وتعاقد برشلونة مع ماركوس راشفورد لمدة موسم على سبيل الإعارة مع تحمل راتب اللاعب، حيث وُجد بند أحقية الشراء النهائي بمبلغ 30 مليون يورو.

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لامين يامال راشفورد نيكو ويليامز برشلونة لابورتا
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