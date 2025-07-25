"خلف الوعد".. غضب كبير من لامين يامال بعد التعاقد مع راشفورد

كتب - محمد القرش:

سيطر الغضب على لامين يامال نجم فريق برشلونة، بعد التعاقد مع ماركوس راشفورد قادما من مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "ناسيونال" الكتالونية، أن سبب غضب لامين يامال هو التعاقد مع راشفورد وليس نيكو ويليامز.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب حصل على وعد من إدارة النادي بقيادة لابورتا، بالتعاقد مع صديقه ويليامز ولكن خلف رئيس البارسا الوعد.

وتعاقد برشلونة مع ماركوس راشفورد لمدة موسم على سبيل الإعارة مع تحمل راتب اللاعب، حيث وُجد بند أحقية الشراء النهائي بمبلغ 30 مليون يورو.

اقرأ أيضًا:

12 موهبة مصرية على الأراضي الإنجليزي

"قصص متفوتكش".. وفاة أسطورة المصارعة.. وفتوح يثير الجدل من جديد



