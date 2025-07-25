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بعد إيكيتيكي.. ليفربول يستعد لإبرام صفقة قياسية

11:02 ص الجمعة 25 يوليو 2025

هوجو إيكيتيكي لاعب ليفربول الجديد (2)

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يسعى نادي ليفربول للتعاقد مع ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "ليفربول إيكو" أن الريدز أجرى مكالمات مع إدارة نيوكاسل يونايتد خلال الساعات الماضية.

وأوضحت الصحيفة أن ليفربول مستعد لدفع 120 مليون جنيه إسترليني من أجل ضم المهاجم السويدي في الصيف الجاري.

ويريد إيزاك مغادرة نيوكاسل هذا الصيف، حيث لم يتواجد في معسكر الفريق المقام في سنغافورة استعدادا لموسم 2025/26.

وأعلن الريدز التعاقد مع هوجو إيكيتيكي قادما من آينتراخت فرانكفورت في صفقة تبلغ قيمتها حوالي 69 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه إسترليني كإضافات.

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