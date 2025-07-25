12 موهبة مصرية على الأراضي الإنجليزية

كتب - محمد القرش:

وقع الثنائي المصري كريم أحمد وكاميرون إسماعيل أو عقد إحترافي لهما مع ليفربول وأرسنال منذ أيام قليلة.

ويتواجد العديد من المواهب في أندية الدوري الإنجليزي المختلفة، والتي تعود أصولهم إلى مصر من الأب أو الأم.

مواهب مصرية في الأراضي الإنجليزي

1. إيشاي جرالي - نوتنجهام تحت 11 عاما - خط وسط - أصول مصرية من جهة الأب

2. نوح دي سوزا - أرسنال تحت 14 عاما - خط وسط - أب برتغالي وأم مصرية

3. أمير ناصر - هال سيتي تحت 14 عاما - خط وسط مهاجم - أب مصري وأم إنجليزية

4. إدريس هاشم - إف سي ريدنج تحت 15 عاما - قلب دفاع - أب مصري وأم سويدية

5. مروان العَدس - أكرينجتون ستانلي تحت 15 عاما - جناح أيسر - أب وأم مصريين

6. كريم حسين - سوانزي سيتي تحت 16 عاما - خط وسط ومهاجم - أب مصري وأم ويلزية

7. يوسف عمرو - كريستال بالاس تحت 16 عاما - ظهير أيسر وأيمن - أب مصري وأم إنجليزية

8. ريان أمير - برينتفورد تحت 17 عاما - جناح أيسر - أب مصري وأم بريطانية

9. كاميرون إسماعيل - أرسنال تحت 18 عاما - ظهير أيسر - أب نيجيري وأم مصرية

10. كريم أحمد - ليفربول تحت 18 عاما - صانع ألعاب ومهاجم - أب وأم مصريين

11. ألفين أيمن - ليفربول تحت 18 عاما - خط وسط - أصول مصرية من جهة الأب

12. سوني شاربلز - بولتون واندرز تحت 23 عاما ويتم تصعيده للفريق الأول - خط وسط - أصول مصرية من الجد (سيد أحمد)