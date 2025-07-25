مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

الزمالك

- -
20:00

وادي دجلة

مباريات ودية -أندية

الأهلي

- -
19:30

البنزرتي

جميع المباريات

إعلان

12 موهبة مصرية على الأراضي الإنجليزي

09:45 ص الجمعة 25 يوليه 2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    سيمون شاكر لاعب فريق Old Rutlishians
  • عرض 16 صورة
    ريان أمير لاعب برينتفورد
  • عرض 16 صورة
    ريان أمير لاعب برينتفورد (2)
  • عرض 16 صورة
    المصري كريم أحمد لاعب ليفربول الإنجليزي (3)
  • عرض 16 صورة
    كريم أحمد لاعب ليفربول (3)
  • عرض 16 صورة
    إدريس هاشم لاعب إف سي ريدنج
  • عرض 16 صورة
    إدريس هاشم لاعب إف سي ريدنج (2)
  • عرض 16 صورة
    النني وكاميرون إسماعيل
  • عرض 16 صورة
    ألفين أيمن
  • عرض 16 صورة
    ألفين أيمن
  • عرض 16 صورة
    كريم حسين لاعب سوانزي سيتي
  • عرض 16 صورة
    مروان العَدس لاعب أكرينجتون ستانلي
  • عرض 16 صورة
    يوسف عامر لاعب كريستال بالاس
  • عرض 16 صورة
    إيشاي جرالي لاعب نوتنجهام
  • عرض 16 صورة
    أمير ناصر لاعب هال سيتي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

وقع الثنائي المصري كريم أحمد وكاميرون إسماعيل أو عقد إحترافي لهما مع ليفربول وأرسنال منذ أيام قليلة.

ويتواجد العديد من المواهب في أندية الدوري الإنجليزي المختلفة، والتي تعود أصولهم إلى مصر من الأب أو الأم.

مواهب مصرية في الأراضي الإنجليزي

1. إيشاي جرالي - نوتنجهام تحت 11 عاما - خط وسط - أصول مصرية من جهة الأب

2. نوح دي سوزا - أرسنال تحت 14 عاما - خط وسط - أب برتغالي وأم مصرية

3. أمير ناصر - هال سيتي تحت 14 عاما - خط وسط مهاجم - أب مصري وأم إنجليزية

4. إدريس هاشم - إف سي ريدنج تحت 15 عاما - قلب دفاع - أب مصري وأم سويدية

5. مروان العَدس - أكرينجتون ستانلي تحت 15 عاما - جناح أيسر - أب وأم مصريين

6. كريم حسين - سوانزي سيتي تحت 16 عاما - خط وسط ومهاجم - أب مصري وأم ويلزية

7. يوسف عمرو - كريستال بالاس تحت 16 عاما - ظهير أيسر وأيمن - أب مصري وأم إنجليزية

8. ريان أمير - برينتفورد تحت 17 عاما - جناح أيسر - أب مصري وأم بريطانية

9. كاميرون إسماعيل - أرسنال تحت 18 عاما - ظهير أيسر - أب نيجيري وأم مصرية

10. كريم أحمد - ليفربول تحت 18 عاما - صانع ألعاب ومهاجم - أب وأم مصريين

11. ألفين أيمن - ليفربول تحت 18 عاما - خط وسط - أصول مصرية من جهة الأب

12. سوني شاربلز - بولتون واندرز تحت 23 عاما ويتم تصعيده للفريق الأول - خط وسط - أصول مصرية من الجد (سيد أحمد)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كاميرون إسماعيل كريم أحمد ألفين أيمن كريم حسين إيشاي جرالي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد ينتقد ارتفاع أسعار الإسكان الاجتماعي.. ويطالب بالتدخل الرئاسي