تركي آل الشيخ ينشر صورًا مع ناصر الخليفي ويعلق

كتب- محمد عبدالهادي:

نشر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية صورة جديدة له رفقة ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان.

وشارك تركي آل الشيخ متابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة له رفقة كل من ناصر الخليفي، وعلق عليها قائلًا: "مع الغالي ناصر الخليفي وعشاء ممتع".

ويرتبط تركي آل الشيخ بعدد كبير من رموز الوسط الرياضي بمختلف المجالات، نظرًا للمناصب التي تولاها في المجال الرياضي، واستثماراته في مجال كرة القدم وغيرها.

وكان تركي آل الشيخ قد عبر عن حزنه لوفاة المصارع هالك هوجان، الذي توفي صباح الخميس بعد تعرضه لنوبة قلبية مفاجئة.