قبل سام مرسي.. أبرز 16 لاعبًا مصريًا تألقوا في الدوري الكويتي

كتب- محمد عبدالهادي:

بانضمامه مؤخرًا إلى نادي الكويت الكويتي، يواصل سام مرسي، نجم منتخب مصر السابق، سلسلة حضور اللاعبين المصريين في ملاعب الدوري الكويتي، ليضيف اسمه إلى قائمة طويلة من النجوم الذين تركوا بصمات بارزة في الكرة الكويتية عبر العقود الماضية.

ورغم أن مرسي يُعد من أبرز الأسماء الحالية التي لحقت بالدوري الكويتي، إلا أنه ليس المصري الأول الذي يخوض هذه التجربة، إذ سبقه عدد كبير من اللاعبين الذين أبدعوا وأثروا الساحة الكروية هناك.

أبرز اللاعبين المصريين الذي احترفوا بالدوري الكويتي

الأسطورة حسن شحاتة، نجم الزمالك السابق، الذي خاض تجربتين مميزتين مع نادي كاظمة في أواخر الستينيات، ثم مع العربي الكويتي في السبعينيات، إلى جانب زميله طه بصري الذي تألق أيضًا بقميص العربي.

وخلال التسعينيات وبداية الألفية، واصل النجوم المصريون التوهج في الملاعب الكويتية، حيث برزت أسماء مثل بشير عبدالصمد، حمزة الجمل، حازم عبد المولى، خالد الغندور، أحمد فتحي، أحمد حسن، ووائل جمعة.

كما خاض كل من سامي الشيشيني وأسامة نبيه تجربة احترافية مع نادي الكويت الكويتي، فيما لعب محمد طلعت وأحمد الميرغني مع التضامن، وعمرو زكي مع السالمية، وشوقي السعيد مع العربي.

وكان آخر هؤلاء النجوم قبل انضمام مرسي، هو عمر عبد الفتاح "عموري"، لاعب الإسماعيلي والمصري البورسعيدي السابق، الذي انضم مؤخرًا إلى صفوف الكويت الكويتي، ليزامل مرسي ويُعزز من الحضور المصري في صفوف "الزعيم"، وليبقى الوجود المصري حاضرًا بقوة في تاريخ الدوري الكويتي.