ترامب ينعي المصارع هوجان بعد وفاته: "صديقًا عزيزًا"

كتب- محمد عبدالهادي:

نعى دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، المصارع الأسطوري هالك هوجان، الذي توفي الخميس، اثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وذلك عن عمر يناهز الـ71 عامًا.

وكتب ترامب على حسابه بموقع (تروث سوشيال) "فقدنا اليوم صديقا عزيزا، لقد كان هالك هوجان رمزا لشعار (لنجعل أمريكا عظيمة من جديد) بكل معنى الكلمة، كان قويا، صلبا، ذكيا، ولكنه يتمتع بقلب كبير".

أضاف ترامب "لقد ألقى خطابا مؤثرا للغاية في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، وكان من أبرز أحداث الأسبوع، إنه أمتع الجماهير من جميع أنحاء العالم، وكان تأثيره الثقافي هائلا".

وتابع "إلى زوجته سكاي، وعائلته، نتقدم بأحر التهاني وأصدق المواساة، سنفتقد هالك هوجان كثيرا!".