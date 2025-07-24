"استثمارات فاشلة وطلاق".. حكايات إفلاس نجوم إنجلترا بعد الاعتزال

كتب - نهى خورشيد

يجد عدد كبير من نجوم كرة القدم حول العالم بعد الاعتزال وترك عالم الساحرة المستديرة، أنفسهم في مواجهة الإفلاس رغم الثروات الطائلة التي جمعوها خلال مسيرتهم.

ويعرض مصراوي في السطور التالية نجوم واجهوا الإفلاس بعد اعتزالهم كرة القدم..

البداية مع دين وينداس والتى امتدت مسيرته في الملاعب لـ18 عاماً تنقل خلالها بين أقسام الدوري الإنجليزي الأربعة، بما في ذلك فترات في الدوري الممتاز مع برادفورد سيتي وميدلسبره وهال سيتي، بالإضافة إلى تجربة في الدوري الاسكتلندي الممتاز مع أبردين.

وعلى الرغم من وينداس لم يكن من نجوم الصف الأول، إلا أنه حقق دخلاً جيداً خاصة في ظل تواجده في الفترة التي كان بها الدوري الإنجليزي مزدهراً مالياً، لكن بعد سبع سنوات من اعتزاله عام 2009، عانى من الإفلاس بعدما استُنزفت حساباته بسبب فاتورة ضرائب بقيمة 164 ألف جنيه إسترليني "أي ما يعادل 223 ألف دولار حالياً"، نتيجة استثمار غير موفق في صناعة السينما وتسوية طلاق مكلفة.

كما أعلن عدد من النجوم السابقين في منتخب إنجلترا أمثال ديفيد جيمس، ويس براون، ولي هندري إفلاسهم بعد مسيرات احترافية وصلت بهم إلى القمة.

فيما قدمت هيئة الضرائب البريطانية HMRC في العام الماضي طلباً ضد إميل هيسكي مهاجم ليفربول وإنجلترا السابق، بسبب ديون ضريبية بلغت 1.6 مليون جنيه إسترليني، بجانب طلبها أيضاً بإعلان إشهار إفلاس شون رايت-فيليبس جناح إنجلترا السابق.

وفي الشهر الماضي، أُعلن تريفور سنكلير نجم مانشستر سيتي الأسبق، إفلاسه بسبب تجاهله عن تسديد دين ضريبي قدره 36 ألف جنيه إسترليني.

وغير ذلك عانى لاعبون آخرون وعلى رأسهم جيرمين بينانت، سيليستين بابايارو، كريس سوتون، أسامواه جيان، ورويستون درينثي من أزمات مالية مماثلة، ورغم أن لكل لاعب منهم قصته الخاصة إلا أن الأنماط تتكرر بين الاستثمارات السيئة، والطلاق أو أسلوب حياة مبالغ فيه.

وتحدث كورتيس أندرسون، حارس إنجلترا الأسبق والذي اعتزل في سن مبكر ليتحول إلى مستشار مالي، عن غياب التثقيف المالي داخل الأندية، قائلاً:"اللاعبون يتقاضون مبالغ ضخمة، لكن لا أحد يشرح لهم كيف يديرونها على المدى الطويل".