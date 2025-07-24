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أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد وفاة هوجان نجم المصارعة

09:48 م الخميس 24 يوليه 2025
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    هوجان ودونالد ترامب
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    رحيل الممثل والمصارع الأمريكي هولك هوجان
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    المصارع والممثل الأمريكي هولك هوجان
  • عرض 16 صورة
    المصارع الأمريكي هولك هوجان
  • عرض 16 صورة
    هولك هوجان
  • عرض 16 صورة
    هوجان مع ترامب
  • عرض 16 صورة
    هوجان في شبابه مع ترامب
  • عرض 16 صورة
    هالك هوجان ودونالد ترامب
  • عرض 16 صورة
    هوجان مع ذا روك
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    هوجان مع سيلفستر ستالون من فيلم روكي 3
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    هوجان مع جون سينا
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    هوجان مع مايك تايسون
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    هوجان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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    هوجان والممثل الأمريكي ديفيد هاسلهوف
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    هولك هوجان من فيلم روكي 3
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كتب- محمد عبدالهادي:

عبر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن حزنه بعد وفاة بطل المصارعة الشهير هالك هوجان متأثرًا بأزمة قلبية مفاجئة.

ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "التعازي لصديقي العزيز هولك هوجان، الذي وافته المنية للأسف اليوم في سن الـ71".

وأضاف: " لن أنسى أبدًا سحر رؤيته عن قرب شخصياً في راسلمينيا التاسعة عندما كان عمري 12، هالك فتح المصارعة نجاح كبير ولن يُنسى أبدًا، تمنيات طيبة لعائلته."

وبحسب تقارير صحفية أمريكية، تعرض هوجان لنوبة قلبية مفاجئة داخل منزله، إذ حاولت الطواقم الطبية إنقاذه ولكنها لم تنجح في ذلك، ليُعلن عن وفاته لاحقًا.

الجدير بالذكر أن هوجان بدأ مسيرته في المصارعة عام 1978، وأصبح بعد وقت قصير أحد أشهر نجوم المصارعة عبر التاريخ.

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