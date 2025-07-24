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الأهلي يتربع وصدمة للزمالك.. ترتيب أغلى 10 أندية إفريقية في القيمة التسويقية

09:32 م الخميس 24 يوليه 2025
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    بيراميدز ضد الزمالك (3)
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    أحمد عاطف قطة يحتفل بهدفه أمام الزمالك
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    صن داونز يفوز على الترجي التونسي
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    الترجي التونسي
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    لاعيبة الترجي التونسي
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    فريق أورلاندو بايرتس
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    موفوكينج لاعب أورلاندو بايرتس (1)
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    الوداد المغربي
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    فريق الوداد المغربي
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    مباراة الوداد وسيمبا التنزاني
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    صن داونز والوداد المغربي ارشيفية
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    تاريخ مواجهات الوداد وصن داونز قبل إياب نهائي الدوري الأفريقي
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كتب- محمد عبدالهادي:

تشهد كرة القدم الإفريقية سباقًا متصاعدًا في القيمة التسويقية بين الأندية، وذلك وفقًا لكل ميركاتو وقيمة اللاعبين المتواجدين في صفوف الفريق.

وشهد آخر تحديث للقيمة التسويقية للأندية الافريقية، تراجع الزمالك إلى المركز العاشر، في وقت واصل فيه الأهلي تصدره للقارة بفارق كبير.

وتصدر النادي الأهلي المصري القائمة بفارق كبير، بقيمة تسويقية بلغت 44.75 مليون دولار، يليه نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بقيمة 36.10 مليون دولار، فيما حلّ أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي ثالثًا بـ24.28 مليون دولار.

وجاء ترتيب الأندية الإفريقية العشرة الأغلى وفقًا للقيمة التسويقية على موقع ترانسفير ماركت على النحو التالي:

الأهلي المصري – 44.75 مليون دولار.

صن داونز الجنوب إفريقي – 36.10 مليون دولار.

أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي – 24.28 مليون دولار.

الترجي التونسي – 22.88 مليون يورو.

بيراميدز المصري – 19.20 مليون دولار.

الوداد المغربي – 18.41 مليون دولار.

كايزر تشيفز الجنوب إفريقي – 14.68 مليون دولار.

نهضة بركان المغربي – 13.07 مليون دولار.

مولودية الجزائر – 12.48 مليون دولار.

الزمالك المصري – 12.35 مليون دولار .

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أغلي 10 أندية إفريقية الأهلي الزمالك الوداد بيراميدز
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