كتب- محمد عبدالهادي:

تشهد كرة القدم الإفريقية سباقًا متصاعدًا في القيمة التسويقية بين الأندية، وذلك وفقًا لكل ميركاتو وقيمة اللاعبين المتواجدين في صفوف الفريق.

وشهد آخر تحديث للقيمة التسويقية للأندية الافريقية، تراجع الزمالك إلى المركز العاشر، في وقت واصل فيه الأهلي تصدره للقارة بفارق كبير.

وتصدر النادي الأهلي المصري القائمة بفارق كبير، بقيمة تسويقية بلغت 44.75 مليون دولار، يليه نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بقيمة 36.10 مليون دولار، فيما حلّ أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي ثالثًا بـ24.28 مليون دولار.

وجاء ترتيب الأندية الإفريقية العشرة الأغلى وفقًا للقيمة التسويقية على موقع ترانسفير ماركت على النحو التالي:

الأهلي المصري – 44.75 مليون دولار.

صن داونز الجنوب إفريقي – 36.10 مليون دولار.

أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي – 24.28 مليون دولار.

الترجي التونسي – 22.88 مليون يورو.

بيراميدز المصري – 19.20 مليون دولار.

الوداد المغربي – 18.41 مليون دولار.

كايزر تشيفز الجنوب إفريقي – 14.68 مليون دولار.

نهضة بركان المغربي – 13.07 مليون دولار.

مولودية الجزائر – 12.48 مليون دولار.

الزمالك المصري – 12.35 مليون دولار .