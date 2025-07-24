كتب - نهى خورشيد

أعلن الاتحاد المكسيكي لكرة القدم فرض غرامة على خافيير هيرنانديز "تشيشاريتو" مهاجم مانشستر يونايتد الأسبق والمُحترف حالياً في صفوف نادي تشيفاس ، وتوجيه إنذار له بعد تصريحاته المثيرة للجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي اعتبرت مخالفة لمبدأ المساواة بين الجنسين في الرياضة.

وظهر خافيير صاحب الـ37 عاماًفي مقطع فيديو عبر حسابه على تيك توك، قال خلاله:"أن النساء يفشلن في أدوارهن” وأنهن "يمحين الرجولة"، داعياً إياهن إلى "الاهتمام بالمنزل وتقبّل قيادة الرجل.

وعلقت كلوديا شينباوم الرئيسة المكسيكية على تصريحات خافيير قائلة: "تشيشاريتو لاعب جيد، لكن عليه أن يتعلم الكثير عن النساء".

كما أكدت رابطة الدوري ورابطة السيدات المكسيكية أن لجنة النوع والتنوع بدأت تحقيقاً في الواقعة، مع التهديد باتخاذ إجراءات أكثر صرامة في حال تكرار الأمر.

من جانبه، وصف نادي تشيفاس تصريحات لاعبه بأنها لا تتماشى مع قيم النادي، كما قرروا اتخاذ إجراء مناسب دون الكشف عن طبيعته.