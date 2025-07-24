في بيان غاضب.. الاتحاد الفلسطيني يعلن استشهاد لاعبين كرة قدم

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الخميس، استشهاد لاعبين فلسطينيين إثر قصف نفذته القوات الإسرائيلية على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأوضح الاتحاد في بيان رسمي نُشر عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، أن الشهيد أحمد علي صلاح، لاعب أكاديمية الخضر للمحترفين، ارتقى بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال، فيما استشهد اللاعب عماد حواجري، لاعب نادي الرباط، نتيجة القصف الإسرائيلي الذي استهدف المخيم.

ويأتي هذا الحادث المؤلم ضمن سلسلة الانتهاكات التي طالت القطاع الرياضي الفلسطيني خلال الحرب المستمرة، حيث أشار الاتحاد في بيان سابق، صدر أمس الأربعاء، إلى أن عدد شهداء الأسرة الرياضية والكشفية في فلسطين تجاوز 807 منذ اندلاع الحرب، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الإنسانية والرياضية الدولية.

وأشار البيان إلى أن كرة القدم الفلسطينية كانت الأكثر تضررًا، إذ فقدت 420 شهيدًا من أبنائها، كما تم تدمير 288 منشأة رياضية وكشفية في كل من قطاع غزة والضفة الغربية بفعل القصف الإسرائيلي المتواصل.

وأكد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أن هذه الجرائم تمثل استهدافًا مباشرًا للحركة الرياضية الفلسطينية، داعيًا المجتمع الدولي والهيئات الرياضية العالمية إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الانتهاكات المتكررة.