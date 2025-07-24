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من الدوري الإنجليزي إلى الخليج.. الكويت الكويتي يعلن تعاقده مع سام مرسي

08:56 م الخميس 24 يوليو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    سام مرسي
  • عرض 8 صورة
    سام مرسي لاعب إبسويتش تاون الإنجليزي
  • عرض 8 صورة
    سام مرسي لاعب إبسويتش تاون
  • عرض 8 صورة
    الكويت الكويتي يتعاقد مع سام مرسي
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    سام مرسي 2
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    سام مرسي (2)
  • عرض 8 صورة
    سام مرسي ضد ليستر سيتي
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كتب - نهى خورشيد

أعلن نادي الكويت الكويتي، مساء اليوم الخميس تعاقده مع الدولي المصري سام مرسي نجم إيبسويتش تاون الإنجليزي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقدم الكويت الكويتي لاعبه الجديد عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بنشر فيديو مصمم على شكل إخباري مع ظهور الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو وبعض من اللقطات لسام مرسي بتعليق:"من الدوري الإنجليزي إلى الزعيم… حياك الله سام مرسي".

والجدير بالذكر أن نادي إيبسويتش تاون الإنجليزي لم يجدد عقد سام مرسي بعد نهاية الموسم الماضي، مما أتاح له الانتقال إلى أي فريق خلال الميركاتو الصيفي.

في سياق متصل، شارك سام مرسي خلال الموسم الماضي مع فريقه إيبسويتش تاون في 34 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدف وصنع آخر.

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