كتب - نهى خورشيد

أعلن نادي الكويت الكويتي، مساء اليوم الخميس تعاقده مع الدولي المصري سام مرسي نجم إيبسويتش تاون الإنجليزي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقدم الكويت الكويتي لاعبه الجديد عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بنشر فيديو مصمم على شكل إخباري مع ظهور الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو وبعض من اللقطات لسام مرسي بتعليق:"من الدوري الإنجليزي إلى الزعيم… حياك الله سام مرسي".

° من الدوري الانجليزي الى الزعيم…

حياك الله سام مرسي 🤩🤍

.#نادي_الكويت #kuwaitclub pic.twitter.com/v3E2Nu25dh — نادي الكويت الرياضي (@kuwaitclub) July 24, 2025

والجدير بالذكر أن نادي إيبسويتش تاون الإنجليزي لم يجدد عقد سام مرسي بعد نهاية الموسم الماضي، مما أتاح له الانتقال إلى أي فريق خلال الميركاتو الصيفي.

في سياق متصل، شارك سام مرسي خلال الموسم الماضي مع فريقه إيبسويتش تاون في 34 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدف وصنع آخر.