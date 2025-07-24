برشلونة في ورطة.. لاعب الفريق يعلن غيابه 3 أشهر بسبب عملية جراحية

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن مارك أندريه تير شتيجن حارس برشلونة استعداده للخضوع لعملية جراحية لعلاج مشكلة بالظهر، وسيغيب على إثرها 3 أشهر، وهو ما سيكون بمثابة ورطة للنادي.

حيث أكد الحارس الألماني في بيانه أنه سيغيب "3 أشهر" بسبب الجراحة، ما قد يعرقل جهود برشلونة لتسجيل الحارس الجديد جوان جارسيا.

وكان فريق برشلونة يطمح لاستغلال القواعد التي تسمح بتسجيل بديل إذا غاب لاعب لأكثر من 4 أشهر لأسباب صحية، لكن تير شتيجن تحدى النادي الكتالوني بإعلان عودته بعد 3 أشهر فقط.

قال تير شتيجن في بيانه عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "جمهور برشلونة الحبيب، أحمل ألوان الفريق بفخر كبير داخل وخارج الملعب، في لحظات النجاح وفي الأوقات الصعبة، اليوم يوم صعب لي على المستوى الشخصي".

وأضاف: "بدنياً أشعر بحالة جيدة جداً، لكن للأسف لم أتحرر من الألم، وبعد مناقشات مكثفة مع الفريق الطبي لبرشلونة وخبراء خارجيين، فإن الطريق الأسرع والأكثر أماناً للتعافي الكامل هو الخضوع لجراحة بالظهر".

وتابع: "بعد العملية الأخيرة بظهري (في 2023) عدت للملاعب بعد 66 يوماً، أي شهرين تقريباً، هذه المرة يعتقد الأطباء أنه من الضروري انتظار 3 أشهر كإجراء وقائي لتجنب المخاطر".

وواصل: "على المستوى العاطفي، أتألم بشدة لعدم التمكن من دعم الفريق خلال هذه الفترة، لكن من حسن الحظ أن طريق التأهيل والعودة محدد".