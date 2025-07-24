تفاصيل وفاة أسطورة المصارعة هالك هوجان

كتب - نهى خورشيد

توفي أسطورة المصارعة الحرة هالك هوجان مساء الخميس عن عمر ناهز 71 عاماُ في منزله بولاية فلوريدا، وذلك أثر أزمة قلبية مفاجئة.

وأكد اتحاد المصارعة الحرة للمحترفين (WWE) نبأ الوفاة في بيان رسمي، مشيراً إلى دوره الكبير في نشر شعبية المصارعة وتحويلها إلى ظاهرة عالمية، خلال الثمانينيات والتسعينيات وهى الفترة التى أصبح خلالها أيقونة شهيرة للعبة.

وبحسب تقارير صحفية أمريكية، تعرض هوجان لنوبة قلبية مفاجئة داخل منزله، إذ حاولت الطواقم الطبية إنقاذه ولكنها لم تنجح في ذلك، ليُعلن عن وفاته لاحقًا.

وأشارت التقايرير إلى عدم تسجيل أي معلومات سابقة تفيد معاناته من مشاكل قلبية مزمنة، على الرغم من خضوعه لجراحة في الرقبة خلال مايو الماضي.

والجدير بالذكر أن هوجان بدأ مسيرته في المصارعة عام 1978، وأصبح بعد وقت قصير أحد أشهر نجوم المصارعة عبر التاريخ.