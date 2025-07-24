مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

تفاصيل وفاة أسطورة المصارعة هالك هوجان

08:05 م الخميس 24 يوليه 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    هالك هوجان 2
  • عرض 5 صورة
    هالك هوجان
  • عرض 5 صورة
    هالك هوجان 3
  • عرض 5 صورة
    هالك هوجان 1
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

توفي أسطورة المصارعة الحرة هالك هوجان مساء الخميس عن عمر ناهز 71 عاماُ في منزله بولاية فلوريدا، وذلك أثر أزمة قلبية مفاجئة.

وأكد اتحاد المصارعة الحرة للمحترفين (WWE) نبأ الوفاة في بيان رسمي، مشيراً إلى دوره الكبير في نشر شعبية المصارعة وتحويلها إلى ظاهرة عالمية، خلال الثمانينيات والتسعينيات وهى الفترة التى أصبح خلالها أيقونة شهيرة للعبة.

وبحسب تقارير صحفية أمريكية، تعرض هوجان لنوبة قلبية مفاجئة داخل منزله، إذ حاولت الطواقم الطبية إنقاذه ولكنها لم تنجح في ذلك، ليُعلن عن وفاته لاحقًا.

وأشارت التقايرير إلى عدم تسجيل أي معلومات سابقة تفيد معاناته من مشاكل قلبية مزمنة، على الرغم من خضوعه لجراحة في الرقبة خلال مايو الماضي.

والجدير بالذكر أن هوجان بدأ مسيرته في المصارعة عام 1978، وأصبح بعد وقت قصير أحد أشهر نجوم المصارعة عبر التاريخ.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

هالك هوجان المصارعة اتحاد المصارعة الحرة للمحترفين WWE سبب وفاة هالك هوجان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
برشلونة في ورطة.. لاعب الفريق يعلن غيابه 3 أشهر بسبب عملية جراحية

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رأس علم الروم.. ماذا نعرف عن مشروع قطر الضخم في الساحل؟
الدولار يستعيد عافيته عالميا بعد الصفقة الكبرى بين أمريكا واليابان
إكسون موبيل ترفع أسعار زيوت السيارات.. قائمة رسمية
تحليل رقمي.. كيف زاد عدد متابعي وسام أبو علي مليونا رغم حملة إلغاء متابعته؟