بسبب حذائه.. راشفورد يتعرض للسخرية في برشلونة (صور)

كتب- محمد عبدالهادي:

شهد الظهور الأول للنجم الإنجليزي ماركوس راشفورد مع نادي برشلونة موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب الحذاء الذي ارتداه خلال تقديمه الرسمي لوسائل الإعلام في كامب نو.

وانضم راشفورد إلى برشلونة قادمًا من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع خيار الشراء النهائي في نهاية الموسم. وخلال جلسة التصوير التي حضرها جوان لابورتا، رئيس النادي الكتالوني، لفت راشفورد الأنظار ليس فقط بتواجده الجديد، بل أيضًا بالحذاء الكلاسيكي غريب الشكل الذي ارتداه.

وركز الجمهور على تصميم الحذاء، الذي بدا مدببًا بشكل لافت من الأمام، مما أثار موجة من التعليقات الساخرة عبر منصات التواصل. حيث علّق أحد المتابعين ساخرًا: "بمثل هذا الحذاء، سيتم إلغاء كل أهداف راشفورد بسبب التسلل.. الفار لن يرحمه". وكتب آخر: "راشفورد، نصيحة لك.. لا تدخل الملعب بهذا الحذاء، أعصابك لن تتحمل الـVAR".

يأتي ذلك في وقت يُثار فيه الجدل حول مستقبل اللاعب، البالغ من العمر 27 عامًا، بعد أن خرج من حسابات مانشستر يونايتد تحت قيادة المدرب روبن أموريم، الذي أبدى شكوكًا حول جاهزيته الفنية والبدنية، رغم مشاركته في أكثر من 426 مباراة مع الشياطين الحمر وتسجيله 138 هدفًا في مختلف البطولات.